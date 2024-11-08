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В Ростове на проспекте Михаила Нагибина машина налетела на бетонное ограждение

В районе площади Ленина в Ростове машина врезалась в разделительное ограждение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина, в районе площади Ленина, легковой автомобиль налетел на бетонное ограждение. ДТП произошло 8 ноября в 6.15, сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Джили» ехала в сторону центра города и не справился с управлением. Его машина врезалась в бетонное ограждение, разделявшее встречные полосы движения.

От удара мужчина получил травмы, его отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.