В Ростове на проспекте Михаила Нагибина машина налетела на бетонное ограждение

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина, в районе площади Ленина, легковой автомобиль налетел на бетонное ограждение. ДТП произошло 8 ноября в 6.15, сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Джили» ехала в сторону центра города и не справился с управлением. Его машина врезалась в бетонное ограждение, разделявшее встречные полосы движения.
От удара мужчина получил травмы, его отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.