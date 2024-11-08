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Бывшего свердловского офицера ГУФСИН будут судить за аферу с металлом

В Свердловской области пройдет суд над бывшим заместителем начальника исправительной колонии. Его обвиняют в хищении металлических конструкций.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. По версии следствия, подозреваемый вывез с территории ИК свыше 9 тонн металлоконструкций и сдал их в пункт приёма металлолома.

Он подготовил фиктивные документы, придающие видимость законности его действиям, после чего вывез конструкции под видом металлолома, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Полученные от сдачи металла деньги он присвоил себе.

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно со службой собственной безопасности регионального ГУФСИН.

В отношении него возбудили уголовное дело. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения.