Участника «Давай поженимся» осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Участника шоу «Давай поженимся» приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство десятилетней давности, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
По данным следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в город Краснодон, но сбились с маршрута. Они решили уточнить дорогу у двух прохожих. Заметив у одного из них ценные вещи, фигуранты дела, угрожая оружием, заставили мужчин сесть в машину.
Их вывезли в лесополосу в Луганске, где одного из них убили.
«Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей родственникам погибшего», — сообщила Марковская.
О задержании обвиняемого в Батайске Марковская рассказала РИА Новости в мае. Как тогда уточнили агентству в силовых структурах, фигурант дела — уроженец Ростовской области. В 2019 году он участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», но невеста выбрала другого кандидата.