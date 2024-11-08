Участника «Давай поженимся» осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

По данным следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в город Краснодон, но сбились с маршрута. Они решили уточнить дорогу у двух прохожих. Заметив у одного из них ценные вещи, фигуранты дела, угрожая оружием, заставили мужчин сесть в машину.