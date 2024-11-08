В суд направлено дело о взрыве газа в жилом доме на ул. Титова

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый своей вины не признает.
— Установлено, что обвиняемый вопреки требованиям законодательства и технических нормативов, а также вопреки договору не обеспечил своевременное диагностирование и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в жилом доме. В результате эксплуатации технически неисправного газового оборудования в одной из квартир и произошло взрывоопасное скопление газовоздушной смеси, — сообщила Оксана Черединина.
Взрыв газа произошел, напомним, около 4 часов утра. В результате ЧП произошло обрушение капитальных конструкций жилого дома.
— Жилья лишились 107 собственников квартир, общая сумма причиненного ущерба превысила 250 млн рублей, — уточняет Оксана Черединина.
Начальник межрайонного газового предприятия обвиняется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба.
Рассматривать уголовное дело будет в Краснооктябрьском районном суде Волгограда.