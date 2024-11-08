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В суд направлено дело о взрыве газа в жилом доме на ул. Титова

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего начальника газовой службы, по вине которого, согласно выводам следствия, 21 апреля 2023 года произошел взрыв газа в многоквартирном доме № 65 на ул. Титова.

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый своей вины не признает.

— Установлено, что обвиняемый вопреки требованиям законодательства и технических нормативов, а также вопреки договору не обеспечил своевременное диагностирование и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в жилом доме. В результате эксплуатации технически неисправного газового оборудования в одной из квартир и произошло взрывоопасное скопление газовоздушной смеси, — сообщила Оксана Черединина.

Взрыв газа произошел, напомним, около 4 часов утра. В результате ЧП произошло обрушение капитальных конструкций жилого дома.

— Жилья лишились 107 собственников квартир, общая сумма причиненного ущерба превысила 250 млн рублей, — уточняет Оксана Черединина.

Начальник межрайонного газового предприятия обвиняется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба.

Рассматривать уголовное дело будет в Краснооктябрьском районном суде Волгограда.