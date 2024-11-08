В суд направлено дело о взрыве газа в жилом доме на ул. Титова

— Установлено, что обвиняемый вопреки требованиям законодательства и технических нормативов, а также вопреки договору не обеспечил своевременное диагностирование и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в жилом доме. В результате эксплуатации технически неисправного газового оборудования в одной из квартир и произошло взрывоопасное скопление газовоздушной смеси, — сообщила Оксана Черединина.