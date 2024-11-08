Появились подробности о семейной ссоре с погибшими под Тюменью

Трагедия произошла в селе Ярково Тюменской области. Утром 7 ноября сосед обнаружил тела погибших мужчины, женщины и несовершеннолетней девочки с огнестрельными ранениями. Вечером проживающие по соседству люди слышали, что в доме происходит ссора, но не могли попасть внутрь, так как дверь никто не открывал.
Следственные органы считают приоритетной версию об убийстве хозяином дома сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. Ребенок погиб от ножевых ранений, женщина скончалась от огнестрельных. После совершения преступления мужчина застрелился. Однако данные предположения следователей еще предстоит проверить.
О погибшем мужчине известно, что он переехал в село недавно, ранее служил в силовых структурах и получал пенсию по выслуге лет. Соседи не замечали его злоупотребляющим спиртными напитками. Как сообщает издание «Ура.ру», одной из причин совершения преступления могла стать ревность.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство двух и более лиц. Сейчас представители правоохранительных органов проводят все необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего.