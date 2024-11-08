Появились подробности о семейной ссоре с погибшими под Тюменью

О погибшем мужчине известно, что он переехал в село недавно, ранее служил в силовых структурах и получал пенсию по выслуге лет. Соседи не замечали его злоупотребляющим спиртными напитками. Как сообщает издание «Ура.ру», одной из причин совершения преступления могла стать ревность.