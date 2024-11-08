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Число жертв пожара на Советской увеличилось до пяти

Пятый пострадавший на пожаре в доме на Советской улице скончался в больнице. По данным «Комсомольской правды», среди погибших двое подростков, их отец и, предположительно, двое соседей.

Источник: РИА "Новости"

Пятый пострадавший на пожаре в доме на Советской улице скончался в больнице. По данным Следственного комитета, среди погибших двое подростков, их отец и, предположительно, двое соседей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В результате пожара выгорели две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже, а также частично пострадал квартира этажом ниже.

В одной из комнат проживала семья: мать, отец и двое подростков 14 и 17 лет. Во второй комнате жил выпивающий мужчина. По словам соседей, его комната была захламлена газетами и тряпками. К тому же, мужчина мог курить прямо на кровати, и его часто видели пьяным.

Как сообщал «МК в Питере», пожар произошел ночью 8 ноября.

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