Число жертв пожара на Советской увеличилось до пяти

В одной из комнат проживала семья: мать, отец и двое подростков 14 и 17 лет. Во второй комнате жил выпивающий мужчина. По словам соседей, его комната была захламлена газетами и тряпками. К тому же, мужчина мог курить прямо на кровати, и его часто видели пьяным.