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Два человека погибли в массовом ДТП с фурами на М-5 на границе Башкирии

Два человека погибли в массовом ДТП с фурами на М-5 на границе Башкирии. Страшное ДТП произошло на границе с Челябинской областью между населенными пунктами Юрюзань и Усть-Катав на 1 628 километре федеральной трассы.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что на дороге столкнулись три фуры и одна легковая машина. В результате двое водителей скончались на месте, еще один получил телесные повреждения. По данным портала «Ридовка», в результате сильного столкновения один из большегрузов загорелся, а вся проезжая часть оказалась завалена обломками фуры, которая разбилась на 2 части.

Отметим, что дорога в этом месте идет под уклон. Движение по 1 полосе в каждую сторону. Разбившиеся фуры перекрыли трассу полностью.

На месте работают экстренные службы. На данный момент оперслужбы пытаются восстановить движение на дороге.