Два человека погибли в массовом ДТП с фурами на М-5 на границе Башкирии

Сообщается, что на дороге столкнулись три фуры и одна легковая машина. В результате двое водителей скончались на месте, еще один получил телесные повреждения. По данным портала «Ридовка», в результате сильного столкновения один из большегрузов загорелся, а вся проезжая часть оказалась завалена обломками фуры, которая разбилась на 2 части.