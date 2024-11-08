Пермского бизнесмена осудят за крупную взятку начальнику колонии

Напомним, в начале ноября бывшего начальника исправительной колонии № 10 Константина Макидона признали виновным в растрате с использованием своего служебного положения. Ему дали три года лишения свободы условно. Суд установил, что Макидон, будучи начальником ИК-10 в Чусовском городском округе, вместе с пособниками в течение 2022 года организовал и контролировал в колонии безучетное производство изделий и пиломатериалов.