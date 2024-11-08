Пермского бизнесмена осудят за крупную взятку начальнику колонии

«По данным следствия, с 2023 по 2024 годы, действуя в интересах своей коммерческой компании, бизнесмен передал 120 тысяч рублей в виде взятки начальнику колонии за незаконное предоставление в пользование организации помещения», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Также в это время он передал еще 200 тысяч рублей начальнику колонии за содействие в заключении нескольких договоров.
Уголовное дело направили в суд.
Кроме этого, по инициативе прокурора взяткодателя могут привлечь к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Напомним, в начале ноября бывшего начальника исправительной колонии № 10 Константина Макидона признали виновным в растрате с использованием своего служебного положения. Ему дали три года лишения свободы условно. Суд установил, что Макидон, будучи начальником ИК-10 в Чусовском городском округе, вместе с пособниками в течение 2022 года организовал и контролировал в колонии безучетное производство изделий и пиломатериалов.