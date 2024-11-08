На Кубани замдиректора базы отдыха осудят за гибель ребенка в бассейне

По версии следствия, замдиректора базы отдыха в станице Упорной отвечала за обеспечение безопасности отдыхающих, в том числе на территории бассейна. При этом она допустила нахождение в бассейне для взрослых ребенка. Кроме того, замдиректора не обеспечила нахождение спасателя на весь период работы бассейна.