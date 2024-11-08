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На Кубани замдиректора базы отдыха осудят за гибель ребенка в бассейне

В Лабинском районе будут судить заместителя директора базы отдыха. Ее обвиняют в оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшей по неосторожности гибель мальчика (пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Летом семья с маленьким мальчиком приехала отдыхать на базу. Вечером 3 августа ребенок оказался в бассейне, предназначенном для купания взрослых, и утонул.

По версии следствия, замдиректора базы отдыха в станице Упорной отвечала за обеспечение безопасности отдыхающих, в том числе на территории бассейна. При этом она допустила нахождение в бассейне для взрослых ребенка. Кроме того, замдиректора не обеспечила нахождение спасателя на весь период работы бассейна.

Расследование уголовного дела в отношении женщины завершено. Вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.