В МВД сообщили о выдворении из России 20 тыс. нелегальных мигрантов

Всего МВД выявило свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства и вместе с органами государственной безопасности возбудило более 4 тыс. уголовных дел. Также ведомство завело 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения границы и незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что на 1 октября в России находилось свыше 6,5 млн иностранцев, из них более 740 тыс. — нелегально. С начала 2024 года число нарушителей выросло примерно на 40%, отметил министр.
По словам Колокольцева, к 1 сентября за 2024 год зафиксировали 373 факта организации нелегальной миграции, что в пять раз больше количества аналогичных случаев годом ранее. Глава МВД тогда напомнил об изменениях миграционного законодательства, которые, по его словам, направлены, «прежде всего на обеспечение безопасности граждан».
Речь идет о расширении перечня оснований для лишения гражданства России, аннулировании патента при отсутствии уведомления МВД о начале трудовой деятельности и полномочиях ведомства о выдворении иностранцев и спецрежиме высылки. Колокольцев отметил, что полиция также усилила контроль за условиями пребывания мигрантов и процедурой получения ими документов о владении русским языком.
В конце сентября МВД анонсировало появление в России публичного реестра нелегальных мигрантов. Заработает он с 5 марта 2025 года.
Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек.
Кампания «Нелегал» ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с органами государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Первый этап операции в этом году длился с 3 по 9 июня. Второй этап — в течение недели в начале октября. В рамках него ГУ МВД России по Москве выявило более 13 тыс. нарушений миграционного законодательства.