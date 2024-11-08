В МВД сообщили о выдворении из России 20 тыс. нелегальных мигрантов

Кампания «Нелегал» ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с органами государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Первый этап операции в этом году длился с 3 по 9 июня. Второй этап — в течение недели в начале октября. В рамках него ГУ МВД России по Москве выявило более 13 тыс. нарушений миграционного законодательства.