В Башкирии 156 человек заболели мышиной лихорадкой

Среди причин и условий заражения лидирует бытовой тип и активное посещение лесных массивов.
«С наступлением осенне-зимнего периода, снижение температуры воздуха и сокращение кормовой базы мелкие грызуны перемещаются в домостроения, особенно — в хозяйственные постройки, где хранятся запасы овощей, зерна, сена, где содержатся домашний скот и птицу», — предупреждают в ведомстве.
Специалисты рекомендуют закрывать дачный сезон, оставив жилье, хозпостройки и прилегающую территорию в чистоте, своевременно очистив их от мусора, веток, листвы. Заделать все мышиные ходы и расставить приманки и отраву с учетом инструкций, а вентиляционные отверстия закрыть решётками с мелкими ячейками. Также важно разместить корма для домашних животных, сена и других припасов на зиму в непроницаемые емкости и помещения.