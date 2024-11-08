В Башкирии 156 человек заболели мышиной лихорадкой

Специалисты рекомендуют закрывать дачный сезон, оставив жилье, хозпостройки и прилегающую территорию в чистоте, своевременно очистив их от мусора, веток, листвы. Заделать все мышиные ходы и расставить приманки и отраву с учетом инструкций, а вентиляционные отверстия закрыть решётками с мелкими ячейками. Также важно разместить корма для домашних животных, сена и других припасов на зиму в непроницаемые емкости и помещения.