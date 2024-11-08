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В Башкирии 156 человек заболели мышиной лихорадкой

В Башкирии 156 человек заболели мышиной лихорадкой. Это в 5,7 раза ниже среднемноголетнего уровня. Таковы данные Роспотребнадзора РБ по итогам 10 месяцев года.

Среди причин и условий заражения лидирует бытовой тип и активное посещение лесных массивов.

«С наступлением осенне-зимнего периода, снижение температуры воздуха и сокращение кормовой базы мелкие грызуны перемещаются в домостроения, особенно — в хозяйственные постройки, где хранятся запасы овощей, зерна, сена, где содержатся домашний скот и птицу», — предупреждают в ведомстве.

Специалисты рекомендуют закрывать дачный сезон, оставив жилье, хозпостройки и прилегающую территорию в чистоте, своевременно очистив их от мусора, веток, листвы. Заделать все мышиные ходы и расставить приманки и отраву с учетом инструкций, а вентиляционные отверстия закрыть решётками с мелкими ячейками. Также важно разместить корма для домашних животных, сена и других припасов на зиму в непроницаемые емкости и помещения.

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