В Самаре 8 ноября пытались ограбить офис банка

В пятницу, 8 ноября 2024 года, в Самаре пытались ограбить офис крупного банка. Предотвратить нападение и задержать преступника помог один из клиентов.
Насколько известно, офис банка планировал ограбить один человек. В момент нападения в соседнем окне обслуживали одного из посетителей. Мужчина быстро сориентировался и обезвредил преступника.
«Грамотные и четкие действия сотрудников банка, полиции и помощь, оказанная клиентом, помогли обеспечить безопасность всех остальных и оперативно задержать преступника. Ущерб не нанесен, пострадавших нет», — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе Сбербанка.
Председатель Поволжского банка Наталия Цайтлер поблагодарила самарца за смелость и мужество. Она отметила, что такие поступки не должны оставаться незамеченными. Мужчину хотят наградить за помощь в поимке грабителя.