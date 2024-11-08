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В Самаре 8 ноября пытались ограбить офис банка

Самарец помог задержать грабителя, который напал на офис банка.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 8 ноября 2024 года, в Самаре пытались ограбить офис крупного банка. Предотвратить нападение и задержать преступника помог один из клиентов.

Насколько известно, офис банка планировал ограбить один человек. В момент нападения в соседнем окне обслуживали одного из посетителей. Мужчина быстро сориентировался и обезвредил преступника.

«Грамотные и четкие действия сотрудников банка, полиции и помощь, оказанная клиентом, помогли обеспечить безопасность всех остальных и оперативно задержать преступника. Ущерб не нанесен, пострадавших нет», — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе Сбербанка.

Председатель Поволжского банка Наталия Цайтлер поблагодарила самарца за смелость и мужество. Она отметила, что такие поступки не должны оставаться незамеченными. Мужчину хотят наградить за помощь в поимке грабителя.