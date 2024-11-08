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В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

Школьница чудом осталась жива после того, как ее сбила электричка
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Там уточнили РИА Новости, что это произошло 6 ноября в 17:18 на станции Сергиев Посад с электричкой № 6234.

«На этом видео — чудо, которое едва не стало несчастным случаем. 6 ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз — девушка осталась жива и почти не пострадала», — говорится в сообщении МЖД.

Компания просит соблюдать правила безопасности при переходе через пути.

«Наушники и гаджеты — плохие спутники в дороге. Даже в компании с ангелом-хранителем», — говорится в сообщении.