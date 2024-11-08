В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку

«На этом видео — чудо, которое едва не стало несчастным случаем. 6 ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз — девушка осталась жива и почти не пострадала», — говорится в сообщении МЖД.