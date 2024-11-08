«Внутри смешалось много ярких эмоций!»: 15-летняя школьница из Башкирии стала победительницей конкурса красоты в Москве

Завершив со спортивной деятельностью, Элиза пошла в чирлидинг, где уже успела стать чемпионкой республики как в одиночных выступлениях, так в дуэте и командных конкурсах. Кроме спорта школьница занимается изучением языков и уже восемь лет посещает класс скрипки и фортепиано. В Учалах ее знают как настоящую звезду: она прошла кастинг и стала частью массовки нового фильма, а также исполнила одну из главных ролей в картине «Она в моем зеркале».