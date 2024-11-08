«Внутри смешалось много ярких эмоций!»: 15-летняя школьница из Башкирии стала победительницей конкурса красоты в Москве

Девятиклассница Элиза Файзуллина из города Учалы стала обладательницей Гран-при на престижном Всероссийском конкурсе красоты «Национальная красота России», проходившем в Москве. Теперь юная красавица готовится к новому испытанию: в мае следующего года она представит Башкирию на международном конкурсе «Мисс Азия — Восток Мира» в Казахстане. О том, как живет девушка и как ей удалось покорить жюри, узнавала «КП-Уфа».
С ДЕТСКИХ ЛЕТ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ.
15-летняя Элиза — не новичок в мире конкурсов красоты. В этом году она также завоевала Гран-при на Всероссийском конкурсе «Юная Мисс России», где получила титул «Юная мисс России — Башкортостан 2024». Успех стал логичным продолжением ее стремлений и трудов.
С 1 по 2 ноября Элиза покоряла столицу, где, выступая в Измайловском Кремле, продемонстрировала все свои таланты и обаяние.
— Меня поддерживали мои родные и близкие, моя семья. Я готовилась вместе с мамой, и она всегда была рядом, — рассказывает школьница. — Когда меня объявили победительницей, для меня это показалось невероятным. Я настраивалась показать лучший результат и, конечно, сильно обрадовалась. Внутри смешалось много ярких эмоций!
Сейчас Элиза посвящает время чирлидингу, где тоже является чемпионкой. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
Девушка еще и опытная спортсменка. Элиза много лет отдала фигурному катанию и занимала на различных чемпионатах призовые места. В пять лет, будучи совсем малышкой, она впервые заняла первое местом на республиканском чемпионате. Далее будущая мисс побеждала на спортивных состязаниях в Москве.
Завершив со спортивной деятельностью, Элиза пошла в чирлидинг, где уже успела стать чемпионкой республики как в одиночных выступлениях, так в дуэте и командных конкурсах. Кроме спорта школьница занимается изучением языков и уже восемь лет посещает класс скрипки и фортепиано. В Учалах ее знают как настоящую звезду: она прошла кастинг и стала частью массовки нового фильма, а также исполнила одну из главных ролей в картине «Она в моем зеркале».
«МЕНЯ ОКРУЖАЮТ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ».
Рассказывая об участии в конкурсе, юная звездочка признается, что такое масштабное мероприятие изменило ее в лучшую сторону. Элиза стала увереннее в себе и поняла, что ее окружают прекрасные люди. Девушку с победой поздравляли родные, друзья и учителя, которые знали об участии.
— Конкурс поменял мое видение. Я поняла, что у меня есть люди, которые всегда помогут и поддержат, — говорит Элиза. — А еще, что в человеке важна не только внешняя красота, но и внутренняя.
Занимаясь фигурным катанием, Элиза не раз занимала призовые места. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
Представляя Башкирию на конкурсе в Москве, Элиза понимала, какая огромная на ней лежит ответственность. Ну и, конечно, была искренне рада возможности достойно выступить от лица родной республики.
— Да, сначала было страшно, но за много лет участие в соревнованиях и конкурсах я научилась брать себя в руки, поэтому страх быстро пропал. В моем городе не было возможности подготовиться с профессионалами, на каких-то курсах, поэтому мы все делали вместе с мамой самостоятельно.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
Сейчас Элиза готовится к международному конкурсу, где ей предстоит сразиться с талантливыми красавицами из разных стран.
— Даты еще не известны, но ближе к весне узнаем точно, — говорит школьница. — Буду старательно готовиться к выступлению.
По словам Элизы, после школы она планирует поступить в столичный университет, но пока что еще не выбрала направление. Пока что она учится на отлично, участвует в различных олимпиадах и школьных соревнованиях.
Кроме спорта и учебы, девушка играет на скрипке и фортепиано. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
— Думаю, что выберу что-то связанное с математическими науками, — признается Элиза.
Школьница с восторгом рассказывает о своих родителях и неспроста: поддержка в семье — самое важное на любом этапе жизни, а в подростковом возрасте особенно ценится взаимопонимание.
— Хотелось бы пожелать моим ровесникам ценить каждый момент рядом с близкими людьми, уважать и быть благодарным именно родителям, которые вкладывают душу и огромные усилия, — говорит девушка. — Важно никогда не опускать руки и идти к своей цели, несмотря на все преграды.