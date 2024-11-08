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В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе

В Пермском поселке Дивья произошел пожар на газопроводе, есть пострадавший.

ПЕРМЬ, 8 ноя — РИА Новости. Пожар произошел на газопроводе в пермском поселке Дивья, огонь перекинулся на жилой дом с несколькими квартирами, сообщает администрация Добрянского округа в Пермском крае.

«Сегодня в поселке Дивья случилась страшная трагедия: при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной службы и МЧС удалось обойтись без жертв», — говорится в сообщении администрации.

Как уточнили в краевом МЧС, пожар произошел на улице Советской в 14.07 (12.07 мск), его площадь составила 262 «квадрата». Горел двухквартирный дом и надворные постройки. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировано.

«До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Предварительная площадь пожара составила 262 метра квадратных. На пожаре имеется травмированный», — рассказали в ведомстве.

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