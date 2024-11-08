В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе

Как уточнили в краевом МЧС, пожар произошел на улице Советской в 14.07 (12.07 мск), его площадь составила 262 «квадрата». Горел двухквартирный дом и надворные постройки. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировано.