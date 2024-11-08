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Жители Молдовы гибнут из-за ядовитых грибов: «Похоронили одноклассника, который с друзьями нашел грибы у озера в Кишиневе и съели их, он — на кладбище, двое — в реанимации»

Скорее всего, люди отравились бледной поганкой, которой сейчас много в парках и лесах, и которую часто путают с шампиньонами.

Источник: Соцсети

«Вчера похоронили одноклассника. Он с друзьями в Кишиневе в лесу у озера» восьмерка’нашли грибы, поделили и пожарили, — пишет пользователь соцсетей. — Двое — в реанимации, а он — на кладбище. Будьте осторожны, люди!".

Уже не первое сообщение о серьезных отравлениях грибами в этом году.

Скорее всего, люди отравились бледной поганкой (на фото), которой сейчас много в парках и лесах, и которую часто путают с шампиньонами.

Если не разбираетесь в грибах на все сто, то лучше не собирать и не покупать их у дорог. Здоровее будете. И, главное, живее.

несчастный случай