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Двух нижегородцев осудят за фейки о российской армии

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиненных в распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигурантов 2006 года рождения летом задержали сотрудники ФСБ. По фабуле дела, обвиняемые опубликовали на YouTube записи с фейками о действиях российской армии против мирного населения Украины.

В полиции отмечали, что заявления в правоохранительные органы на тогда еще школьников написала директор их лицея в октябре 2023 года. Неизвестный прислал видео на почту лицея, на кадрах фигуранты обсуждали военную спецоперацию на кухне.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

СК