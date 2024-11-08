Двух нижегородцев осудят за фейки о российской армии

Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Как писал «Ъ-Приволжье», фигурантов 2006 года рождения летом задержали сотрудники ФСБ. По фабуле дела, обвиняемые опубликовали на YouTube записи с фейками о действиях российской армии против мирного населения Украины.
В полиции отмечали, что заявления в правоохранительные органы на тогда еще школьников написала директор их лицея в октябре 2023 года. Неизвестный прислал видео на почту лицея, на кадрах фигуранты обсуждали военную спецоперацию на кухне.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.