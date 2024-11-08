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Мошенники в Узбекистане начали подделывать голоса при помощи ИИ: теперь «родные» звонят и просят у вас деньги

Мошенники в Узбекистане вышли на новый уровень. Теперь они не просто знают имя и фамилию своей жертвы, её адрес проживания и семейное положение, но и могут подделывать голос, который звучит почти как настоящий. С помощью искусственного интеллекта они создают голосовые имитации, которые трудно отличить от настоящего голоса.

О новом методе мошенников рассказал эксперт по искусственному интеллекту и блогер Хикматилла Убайдуллаев. Недавний случай, который он описал, показывает, как мошенники пользуются такими технологиями, чтобы обманывать людей.

«Вчера мама рассказала, что ей на сотовый позвонил якобы мальчик, утверждая, что попал в аварию и срочно нужна помощь», — делится он.

На следующий день поступил ещё один звонок, на этот раз на домашний телефон, и теперь звонил якобы сам Хикматилла. Мошенники использовали его голос для разговора с супругой эксперта. К счастью, она быстро заметила подвох: голос звучал с неестественными паузами, а интонация была странной. И оба звонка — от «мальчика» и от «Хикматиллы» — были на русском языке.

Как отличить ИИ-имитацию?

Искусственный интеллект ещё не совершенен и может оставлять «подсказки» в разговоре. Вот несколько признаков, которые помогут определить подделку:

Неестественные паузы. ИИ часто делает длинные паузы, что создаёт эффект неловкости в разговоре.

Роботизированная интонация. Голос может звучать неестественно, как будто «чувства» в нём отсутствуют. Мошенническая интонация часто не совпадает с ситуацией или тоном, который вы ожидаете услышать от родного человека.

Как защитить себя и близких?

Чтобы не стать жертвой таких продуманных уловок, следуйте простым правилам:

1. Сохраняйте бдительность. Оценивайте не только то, что говорится, но и как это звучит. Подозрительная интонация или паузы — повод насторожиться.

2. Проверяйте информацию. Если звонок кажется странным, перезвоните родственнику напрямую, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

3. Предупредите родных и друзей. Расскажите своим близким об этой схеме, чтобы они тоже были настороже.

Мошенники становятся всё изощрённее, а их технологии — всё более сложными. Поэтому крайне важно распространять подобную информацию среди знакомых и предостерегать их от возможного обмана. Ваша осведомлённость может спасти не только деньги, но и нервы!