Мошенники в Узбекистане начали подделывать голоса при помощи ИИ: теперь «родные» звонят и просят у вас деньги

О новом методе мошенников рассказал эксперт по искусственному интеллекту и блогер Хикматилла Убайдуллаев. Недавний случай, который он описал, показывает, как мошенники пользуются такими технологиями, чтобы обманывать людей.
«Вчера мама рассказала, что ей на сотовый позвонил якобы мальчик, утверждая, что попал в аварию и срочно нужна помощь», — делится он.
На следующий день поступил ещё один звонок, на этот раз на домашний телефон, и теперь звонил якобы сам Хикматилла. Мошенники использовали его голос для разговора с супругой эксперта. К счастью, она быстро заметила подвох: голос звучал с неестественными паузами, а интонация была странной. И оба звонка — от «мальчика» и от «Хикматиллы» — были на русском языке.
Как отличить ИИ-имитацию?
Искусственный интеллект ещё не совершенен и может оставлять «подсказки» в разговоре. Вот несколько признаков, которые помогут определить подделку:
Неестественные паузы. ИИ часто делает длинные паузы, что создаёт эффект неловкости в разговоре.
Роботизированная интонация. Голос может звучать неестественно, как будто «чувства» в нём отсутствуют. Мошенническая интонация часто не совпадает с ситуацией или тоном, который вы ожидаете услышать от родного человека.
Как защитить себя и близких?
Чтобы не стать жертвой таких продуманных уловок, следуйте простым правилам:
1. Сохраняйте бдительность. Оценивайте не только то, что говорится, но и как это звучит. Подозрительная интонация или паузы — повод насторожиться.
2. Проверяйте информацию. Если звонок кажется странным, перезвоните родственнику напрямую, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.
3. Предупредите родных и друзей. Расскажите своим близким об этой схеме, чтобы они тоже были настороже.
Мошенники становятся всё изощрённее, а их технологии — всё более сложными. Поэтому крайне важно распространять подобную информацию среди знакомых и предостерегать их от возможного обмана. Ваша осведомлённость может спасти не только деньги, но и нервы!