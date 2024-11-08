Мошенники в Узбекистане начали подделывать голоса при помощи ИИ: теперь «родные» звонят и просят у вас деньги

На следующий день поступил ещё один звонок, на этот раз на домашний телефон, и теперь звонил якобы сам Хикматилла. Мошенники использовали его голос для разговора с супругой эксперта. К счастью, она быстро заметила подвох: голос звучал с неестественными паузами, а интонация была странной. И оба звонка — от «мальчика» и от «Хикматиллы» — были на русском языке.