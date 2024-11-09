В больнице умер четвертый подросток, пострадавший в жутком ДТП с питбайками в Крыму

Двое ребят на питбайках, и их друг — пассажир квадроцикла — погибли. Молодой человек, который был за рулем квадроцикла, получил серьезные травмы, его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь парня больше недели. Сегодня стало известно, что спасти его не удалось.