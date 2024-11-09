В больнице умер четвертый подросток, пострадавший в жутком ДТП с питбайками в Крыму

В Крыму умер четвертый подросток, пострадавший в страшном ДТП в Нижнегорском районе. Трагедия, напомним, произошла 27 октября возле села Косточковка. 28-летний молодой человек, будучи за рулем Skoda, на автодороге Нижнегорский — Белогорск на большой скорости столкнулся с ехавшими в попутном направлении двумя питбайками и квадроциклом, которыми управляли подростки 16 и 17 лет.
Двое ребят на питбайках, и их друг — пассажир квадроцикла — погибли. Молодой человек, который был за рулем квадроцикла, получил серьезные травмы, его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь парня больше недели. Сегодня стало известно, что спасти его не удалось.
«К сожалению, не смотря на оказание медицинской помощи, пострадавший умер в медицинской организации», — сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава республики.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Доклад о расследовании ДТП с подростками в Крыму потребовал предоставить глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.
Проверку по факту ДТП ранее организовала и прокуратура Крыма. Надзорное ведомство выясняет, каким образом несовершеннолетние были допущены к управлению транспортными средствами, а также даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.