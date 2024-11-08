Молодой водитель на Брестчине вылетел с дороги и травмировал 11-летнего ребенка

ДТП в Ивацевичском районе на автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» произошло в четверг, 7 ноября, около 22.40. Неопытный водитель — 19-летний житель Минска — за рулем автомобиля Mercedes на 23 километре трассы не справился с управлением и слетел в кювет по левой стороне дороги, где автомобиль и опрокинулся.