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Молодой водитель на Брестчине вылетел с дороги и травмировал 11-летнего ребенка

19-летний житель Минска травмировал ребенка в ДТП под Ивацевичами.

Источник: Комсомольская правда

Молодой водитель на Брестчине вылетел с дороги и травмировал 11-летнего ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

ДТП в Ивацевичском районе на автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» произошло в четверг, 7 ноября, около 22.40. Неопытный водитель — 19-летний житель Минска — за рулем автомобиля Mercedes на 23 километре трассы не справился с управлением и слетел в кювет по левой стороне дороги, где автомобиль и опрокинулся.

В результате ДТП сам минчанин не пострадал, а вот его пассажир — 11 летний ребенок был госпитализирован.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что милиция со стрельбой задержала пьяного водителя в Мозыре.

А еще рекорд продаж зафиксирован на рынке новых автомобилей в Беларуси в октябре 2024 года.

Также сегодня стало известно, что машина есть в собственности каждого третьего белоруса.

19-летний житель Минска не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет, где машина и перевернулась. Фото: УВД Брестского облисполкома.