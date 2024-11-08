В Ростовской области 18-летняя девушка погибла в ДТП

По предварительной информации ведомства, 54-летний водитель Mitsubishi L200 уснул за рулем во время поездки. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и на всей скорости врезался в автомобиль Renault Logan, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.