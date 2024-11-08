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В Ростовской области 18-летняя девушка погибла в ДТП

В Ростовской области на трассе столкнулись две легковушки, погибла девушка.

Источник: Комсомольская правда

На Дону 18-летняя девушка погибла при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 5 ноября на трассе «Ростов-на-Дону — Волгодонск».

По предварительной информации ведомства, 54-летний водитель Mitsubishi L200 уснул за рулем во время поездки. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и на всей скорости врезался в автомобиль Renault Logan, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

От сильного удара автомобили превратились в груду металла. В результате аварии погибла 18-летняя девушка. Водитель Renault Logan с полученными травмами доставлена в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.