Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало россиянам не посещать Амстердам

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в город Амстердам», — говорится в сообщении ведомства в X (бывш. Twitter).
Отмечается, что уже находящимся в нидерландской столице следует соблюдать осторожность.
В ночь с 7 на 8 ноября не менее десяти израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива. По делу об этих беспорядках, которые продолжались несколько часов, задержаны 57 человек. Израиль отправил самолет в Амстердам, чтобы эвакуировать раненых и доставить их домой.
Мэр города Фемке Халсема, комментируя ситуацию, заявила, что ей «очень стыдно» за произошедшие в столице Нидерландов всплески антисемитизма. Она отметил, что Амстердам является мирным и толерантным городом.
Антиизраильские выступления и акции регулярно проходят по всему миру. Люди выступают за прекращение огня Израилем, призывают остановить геноцид и разрешить палестино-израильский конфликт. Нередко такие акции жестко подавляются полицией.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.