Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало россиянам не посещать Амстердам

В ночь с 7 на 8 ноября не менее десяти израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива. По делу об этих беспорядках, которые продолжались несколько часов, задержаны 57 человек. Израиль отправил самолет в Амстердам, чтобы эвакуировать раненых и доставить их домой.