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Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало россиянам не посещать Амстердам

Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало находящимся в стране россиянам воздержаться от поездок в Амстердам. Об этом 8 ноября заявила пресс-служба дипмиссии.

Источник: AP 2024

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в город Амстердам», — говорится в сообщении ведомства в X (бывш. Twitter).

Отмечается, что уже находящимся в нидерландской столице следует соблюдать осторожность.

В ночь с 7 на 8 ноября не менее десяти израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива. По делу об этих беспорядках, которые продолжались несколько часов, задержаны 57 человек. Израиль отправил самолет в Амстердам, чтобы эвакуировать раненых и доставить их домой.

Мэр города Фемке Халсема, комментируя ситуацию, заявила, что ей «очень стыдно» за произошедшие в столице Нидерландов всплески антисемитизма. Она отметил, что Амстердам является мирным и толерантным городом.

Антиизраильские выступления и акции регулярно проходят по всему миру. Люди выступают за прекращение огня Израилем, призывают остановить геноцид и разрешить палестино-израильский конфликт. Нередко такие акции жестко подавляются полицией.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.