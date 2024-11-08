Стали известны подробности об убийстве двух женщин в Таразе

Известно, что убитым было 46 и 54 года, одна из них приехала в Тараз из Алматы.
По словам соседей, женщины жили на съёмной квартире около года, были приветливыми и нареканий никогда не вызывали. Но кто и за что мог с ними так расправиться, остаётся неизвестным.
Сейчас место убийства опечатано, а полиция пытается найти преступника.
Как ранее сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, по факту убийства начато досудебное расследование. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство департамента полиции. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемого.