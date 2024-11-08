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Дедушка на «Москвиче» врезался в BMW в Гомельской области, погибли двое

72-летний водитель совершил смертельное ДТП под Житковичами.

Источник: Комсомольская правда

Дедушка на «Москвиче» врезался в BMW в Гомельской области, погибли двое. Подробнее рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло в Житковичском районе в четверг, 7 ноября около 10.25. 72-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Москвич» по трассе Р-23 Минск — Микашевичи, выехал встречную полосу. И прямо перед автомобилем BMW с прицепом, которым управлял 42-летний водитель. Столкнувшиеся машины разлетелись в разные стороны, но старенький «Москвич» серьезно пострадал.

В «Москвиче» два человека погибли на месте, третий — пострадал. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Удар оказался таким сильным, что на месте ДТП погибли сразу два человека — сам пожилой водитель и его пассажир. Еще один 60-летний пассажир советской машины получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Водитель иномарки не пострадал.

К слову, ранее два человека погибли в ДТП с отлетевшим прицепом авто в Брестской области.

А еще молодой водитель на Брестчине вылетел с дороги и травмировал 11-летнего ребенка.

Также мы сообщали, что Лукашенко поручил разработать социальный пакет для молодых специалистов на селе.