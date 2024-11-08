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Суд в Москве арестовал гендиректора ГУСС Минобороны Александра Молодченко

Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора ФГУП Главное управление специального строительства Минобороны Александра Молодченко. Он подозревается в мошенничестве при заключении государственных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предприниматель арестован по ходатайству военного следственного управления СКР по Москве.

Источник: Reuters

Вместе с Александром Молодченко в мошенничестве подозреваются Иван Мальцев и Ольга Павлова. В отношении Ивана Мальцева суд избрал меру пресечения в виде ареста, а Ольгу Павлову отправил под домашний арест, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Ранее сегодня, 8 ноября, военные следственные органы СКР сообщили о новом эпизоде в деле экс-начальника Строительного управления по ЦВО Военно-строительной компании Сергея Сухова. Речь идет о краже нескольких десятков миллионов рублей по госконтракту на капремонт казарм воинской части в Свердловской области. Сергей Сухов был арестован в октябре.

СК