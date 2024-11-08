Суд в Москве арестовал гендиректора ГУСС Минобороны Александра Молодченко

Вместе с Александром Молодченко в мошенничестве подозреваются Иван Мальцев и Ольга Павлова. В отношении Ивана Мальцева суд избрал меру пресечения в виде ареста, а Ольгу Павлову отправил под домашний арест, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
Ранее сегодня, 8 ноября, военные следственные органы СКР сообщили о новом эпизоде в деле экс-начальника Строительного управления по ЦВО Военно-строительной компании Сергея Сухова. Речь идет о краже нескольких десятков миллионов рублей по госконтракту на капремонт казарм воинской части в Свердловской области. Сергей Сухов был арестован в октябре.