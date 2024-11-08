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Россиянку поймали с марихуаной и экстази в Индии

В Индии российскую гражданку поймали на хранении марихуаны и экстази. Об этом сообщает Deccan Herald.

Источник: Reuters

По информации издания, инцидент произошел на популярном индийском курорте Гоа в городе Пернем, где уроженка Москвы трудилась диджеем в одном из клубов. Стражи порядка обыскали ее арендованное жилье и обнаружили там 36,16 грамма марихуаны и 337 граммов экстази — по какой причине провели обыск не уточняется. У россиянки дома также нашли алкогольные напитки.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали москвичку по подозрению в хранении наркотиков на 1,6 млн рупий. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого российский полицейский угодил под суд за продажу наркотиков арестантам. Он также предлагал находящемуся в изоляторе предметы бытового назначения и запрещенные мобильные телефоны.