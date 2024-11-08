Россиянку поймали с марихуаной и экстази в Индии

По информации издания, инцидент произошел на популярном индийском курорте Гоа в городе Пернем, где уроженка Москвы трудилась диджеем в одном из клубов. Стражи порядка обыскали ее арендованное жилье и обнаружили там 36,16 грамма марихуаны и 337 граммов экстази — по какой причине провели обыск не уточняется. У россиянки дома также нашли алкогольные напитки.