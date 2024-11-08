Сторонники экс-лидера Боливии напали на вице-президента в зале парламента

«Сегодня мы, к сожалению, стали свидетелями еще одного акта вандализма со стороны блока сторонников Эво Моралеса в Многонациональной законодательной ассамблее. Мы осуждаем агрессию в отношении вице-президента Боливии Давида Чокеуанки, председателя Палаты депутатов Омара Юхри, депутатов, сенаторов, которые в очередной раз подверглись нападению, совершенному сторонниками Моралеса», — написал он в Telegram-канале.
Арсе назвал инцидент «самой позорной главой в истории» Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии. По его мнению, произошедшее подтверждает, что сторонники Моралеса «не хотят диалога». «Мы хотим сказать миру, что то, что произошло сегодня, не отражает настроений народа. Это не то, кем являемся мы, боливийцы. Мы видели группу сторонников Эво Моралеса, который продолжает наносить вред нашей родине, навязывая противоречащую конституции кандидатуру и добиваясь безнаказанности по судебным процессам в его отношении», — добавил боливийский лидер.
Как пишет газета El Deber, сторонники Моралеса устроили беспорядки внутри парламента перед заседанием, на котором должен был выступить Арсе. Они, в частности, бросали в вице-президента и однопартийцев, поддерживающих действующего главу государства, помидоры и различные предметы. После инцидента Арсе перенес свое выступление на площадь перед парламентом.
Конфликт между Арсе и Моралесом обострился в последние месяцы. В течение трех недель сторонники экс-президента перекрывали дороги в стране. 30 октября Арсе сообщил, что ущерб от их действий превысил $1,7 млрд.
Арсе был поддержан Моралесом на выборах главы государства в октябре 2020 года. Однако позднее между политиками возникли разногласия, в том числе из-за того, кто должен был стать кандидатом в президенты от правящей партии «Движение к социализму» в следующем году.