Сторонники экс-лидера Боливии напали на вице-президента в зале парламента

Арсе назвал инцидент «самой позорной главой в истории» Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии. По его мнению, произошедшее подтверждает, что сторонники Моралеса «не хотят диалога». «Мы хотим сказать миру, что то, что произошло сегодня, не отражает настроений народа. Это не то, кем являемся мы, боливийцы. Мы видели группу сторонников Эво Моралеса, который продолжает наносить вред нашей родине, навязывая противоречащую конституции кандидатуру и добиваясь безнаказанности по судебным процессам в его отношении», — добавил боливийский лидер.