Чешские полицейские в знак протеста неделю не брали штрафов

«У нас пока нет точных сведений о том, сколько полицейских приняли участие в этой акции, но в любом случае речь идет о тысячах человек. Это подтверждают полученные нами данные со всех концов республики. А другая сторона акции выражается в ее массовой поддержке со стороны населения. Один только я получил множество электронных писем со словами о том, что ответственная, сложная и важная работа стражей правопорядка заслуживает адекватной оплаты их труда», — приводит издание слова одного из организаторов протестной акции, главы райотдела полиции города Писек в Южной Чехии и запредседателя профсоюза силовых ведомств Мартина Червенки.