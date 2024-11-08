Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека

ТЮМЕНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Тела мужчины и двух женщин обнаружили сотрудники МЧС при тушении пожара в частном деревянном доме в Тюмени, по факту их гибели прокуратура и следственные органы организовали проверки.

Источник: © РИА Новости

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на улице Рябиновой в СНТ «Строитель-3» поступило в пятницу в девятом часу вечера по местному времени, к прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома.

«Пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела трех погибших людей (взрослые)… По предварительным данным, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

По данному факту следственным отделом по Центральному АО города Тюмени СУ СК по Тюменской области организована процессуальная проверка. В пресс-службе ведомства уточняют, что при ликвидации пожара в двухэтажном брусовом доме обнаружены тела 59-летнего мужчины и двух женщин 60 и 83 лет без внешних признаков криминальной смерти. Среди версий произошедшего — неисправность печного оборудования и электропроводки. Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Организованная областной прокуратурой проверка направлена на оценку соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

пожары
МЧС