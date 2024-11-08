При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека

По данному факту следственным отделом по Центральному АО города Тюмени СУ СК по Тюменской области организована процессуальная проверка. В пресс-службе ведомства уточняют, что при ликвидации пожара в двухэтажном брусовом доме обнаружены тела 59-летнего мужчины и двух женщин 60 и 83 лет без внешних признаков криминальной смерти. Среди версий произошедшего — неисправность печного оборудования и электропроводки. Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.