Протестующие в Нови-Саде заблокировали мост и призвали Вучича к ответу

Йованович призвал представителей всех оппозиционных партий выйти на митинг, который должен пройти в понедельник, 11 ноября. На вопрос журналистов, почему акция должна пройти теперь в столице, а не в городе, где произошла трагедия, политик ответил: «Какой Белград, какой Нови-Сад? Это все одно и то же горе. Это одна и та же проблема. Это все те же граждане. Разделений нет».