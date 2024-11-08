Протестующие в Нови-Саде заблокировали мост и призвали Вучича к ответу

«Я приглашаю всех прийти на все организованные кем-либо акции протеста, чтобы объединить людей, а не драться в Twitter. Это последнее, что нам нужно, и единственный, кто должен ответить, — это Александр Вучич», — сказал он местному изданию Danas. Политик также анонсировал следующий протест, уже в Белграде.
Йованович призвал представителей всех оппозиционных партий выйти на митинг, который должен пройти в понедельник, 11 ноября. На вопрос журналистов, почему акция должна пройти теперь в столице, а не в городе, где произошла трагедия, политик ответил: «Какой Белград, какой Нови-Сад? Это все одно и то же горе. Это одна и та же проблема. Это все те же граждане. Разделений нет».
1 ноября обрушился козырек недавно реконструированного здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. В результате 14 погибли человек, 30 пострадали. После этого в городе начались протестные митинги. Главное требование протестующих — отставка премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также публикация контактов компаний, которые реконструировали вокзал, суд над всеми причастными к трагедии. Александр Вучич 5 ноября назвал протесты в городе «насилием над государством».