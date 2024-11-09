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Тульская студентка отдала эзотерику-мошеннику полмиллиона рублей

В Туле 21-летняя студентка лишилась полумиллиона рублей, связавшись с эзотериком-мошенником. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Источник: Freepik

По информации ведомства, девушка начала общаться в мессенджере со специалистом по эзотерике — данные о его услугах были размещены на сайте бесплатных объявлений. Неизвестный убедил ее перевести на указанный банковский счет 500 тысяч рублей, и та последовала всем инструкциям афериста.

После получения денег эзотерик перестал выходить на связь. Когда студентка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

До этого мошенница украла у россиянки золотые украшения под предлогом обряда по снятию порчи. Переданные ей цепочку и два кольца аферистка продала, а обратно женщине вернула камни.