Тульская студентка отдала эзотерику-мошеннику полмиллиона рублей

По информации ведомства, девушка начала общаться в мессенджере со специалистом по эзотерике — данные о его услугах были размещены на сайте бесплатных объявлений. Неизвестный убедил ее перевести на указанный банковский счет 500 тысяч рублей, и та последовала всем инструкциям афериста.