Reuters: МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. Юрисдикцию суда не признают Россия, США, Китай, Израиль и многие другие страны. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в июне 2024-го — на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Карим Хан также требовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. МВД России в мае 2023-го объявило Хана в розыск.