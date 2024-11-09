Reuters: МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана

Прокурора призвали приостановить полномочия на время расследование, пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ, который распространили среди членов МУС. Проведение расследования было согласовано на заседании Ассамблеи государств—участников Римского статута.
Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. Юрисдикцию суда не признают Россия, США, Китай, Израиль и многие другие страны. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в июне 2024-го — на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Карим Хан также требовал выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. МВД России в мае 2023-го объявило Хана в розыск.