Таможенники Сербии задержали контрабандную партию 380 живых попугаев

Ранее Life.ru рассказывал, как бурятские таможенники вскрыли многомиллионную схему контрабанды мускуса кабарги в Южную Корею. Компания при подаче деклараций использовала незаконно полученные экспортные сертификаты СИТЕС, для чего предоставляла в Росприроднадзор документы с недостоверными сведениями, где в качестве продавца были указаны охотники, фактически не осуществлявшие добычу кабарги.