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Таможенники Сербии задержали контрабандную партию 380 живых попугаев

Сотрудники сербской таможни совместно с полицией предотвратили контрабанду 380 живых попугаев на пограничном пункте Градина, расположенном на границе Сербии и Болгарии. Об этом сообщило управление таможни страны.

В ходе осмотра легкового автомобиля в багажнике были найдены 18 клеток с птицами. В таких условиях находились попугаи трёх видов: розовощёкий неразлучник, нимфовый попугайчик и краснолобый прыгающий попугай, из которых 88 особей относятся к защищённым видам.

Все птицы были срочно переданы в зоопарк города Ягодина. Водитель транспортного средства был задержан, а дело передано в прокуратуру.

Ранее Life.ru рассказывал, как бурятские таможенники вскрыли многомиллионную схему контрабанды мускуса кабарги в Южную Корею. Компания при подаче деклараций использовала незаконно полученные экспортные сертификаты СИТЕС, для чего предоставляла в Росприроднадзор документы с недостоверными сведениями, где в качестве продавца были указаны охотники, фактически не осуществлявшие добычу кабарги.

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