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Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне воздушной тревоги

Очевидцы сообщили о нескольких сериях взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Сильный взрыв прогремел на территории украинской Одессы. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники и очевидцев.

По данным информаторов, громкие звуки раздавались в городе в ночь на 9 ноября.

«Сильный взрыв в Одессе», — указано в сообщении.

При этом свои данные обновило украинское министерство цифровой трансформации. По официальным сведениям, в Одесской области работает воздушная тревога. Она объявлена также в семи других регионах страны.

Позже местные СМИ добавили, что взрывы продолжаются. Прозвучало уже несколько серий.

Ранее сообщалось, что в пригородах украинской столицы и Киеве произошли взрывы. В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.