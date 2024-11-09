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Reuters: МУС начнет расследование против своего прокурора Хана

Карима Хана обвиняют в сексуальных домогательствах.

Источник: Аргументы и факты

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) начнет внешнее расследование против своего прокурора Карима Хана. Подробности сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, прокурор обвиняется в сексуальных домогательствах. Договоренность о расследовании была достигнута в четверг. Ее обсуждали на Ассамблее государств — участников МУС.

Пока неизвестно, кто именно будет проводить расследование. Деятельность Хана призывали расследовать, в том числе, американские сенаторы.

Прокурор ранее отказывался от того, чтобы покинуть свой пост на время проведения процесса. Также он не дает комментарии по этому поводу и отвергает все обвинения.

Ранее сообщалось, что весной 2024 года в отношении Хана проводилась проверка, связанная с приставаниями прокурора к женщине-юристу. Женщина сама обратилась за помощью в полицию.