Reuters: МУС начнет расследование против своего прокурора Хана

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) начнет внешнее расследование против своего прокурора Карима Хана. Подробности сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, прокурор обвиняется в сексуальных домогательствах. Договоренность о расследовании была достигнута в четверг. Ее обсуждали на Ассамблее государств — участников МУС.
Пока неизвестно, кто именно будет проводить расследование. Деятельность Хана призывали расследовать, в том числе, американские сенаторы.
Прокурор ранее отказывался от того, чтобы покинуть свой пост на время проведения процесса. Также он не дает комментарии по этому поводу и отвергает все обвинения.
Ранее сообщалось, что весной 2024 года в отношении Хана проводилась проверка, связанная с приставаниями прокурора к женщине-юристу. Женщина сама обратилась за помощью в полицию.