Терренса Мура атаковала пума в собственном приюте The Cat Survival Trust

Инцидент произошел через четыре месяца после того, как Мура оштрафовали на 14 тысяч фунтов за ненадлежащее содержание животных и запретили держать крупных кошек. Заповедник площадью пять акров был признан неподходящим для содержания диких животных. Один из близких друзей Мура предположил, что нападение могло быть связано со стрессом из-за предписания избавиться от кошек. Он отметил, что Мур всегда был осторожен и методичен в обращении с животными, посвятив этому десятки лет.