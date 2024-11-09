Терренса Мура атаковала пума в собственном приюте The Cat Survival Trust

По информации Sun, британский любитель крупных кошек Терренс Мур, также известный как «король тигров», оказался в больнице после нападения 82-килограммовой пумы в его заповеднике Cat Survival Trust, расположенном в Уэлвине, Хартфордшир.
На место происшествия для транспортировки пострадавшего прибыл медицинский вертолет.
Источник сообщил, что, несмотря на многолетний опыт общения с дикими кошками, случившееся стало для Мура шокирующим событием.
«Это чудо, что он остался жив, ведь всё могло обернуться трагедией», — добавил друг Мура, подчеркнув, что в окружении знают о его привязанности к этим животным.
Нападение произошло, когда пума, набросившись на 78-летнего Мура, схватила его за ногу и удерживала. Полицейским удалось освободить его, не причинив животному вреда. Пострадавшего госпитализировали для предотвращения возможной инфекции от укуса.
Инцидент произошел через четыре месяца после того, как Мура оштрафовали на 14 тысяч фунтов за ненадлежащее содержание животных и запретили держать крупных кошек. Заповедник площадью пять акров был признан неподходящим для содержания диких животных. Один из близких друзей Мура предположил, что нападение могло быть связано со стрессом из-за предписания избавиться от кошек. Он отметил, что Мур всегда был осторожен и методичен в обращении с животными, посвятив этому десятки лет.
Источник добавил, что кошки для Мура — настоящая семья. Он мечтал о том, чтобы они могли сидеть с ним за рождественским столом, как дети.
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