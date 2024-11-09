В России зафиксирована утечка 10 млн записей в октябре, с начала года — 600 млн

По оценке Сбербанка, в результате утечек в интернете оказались данные 90% взрослого населения России. Банк прогнозирует, что ущерб российской экономики от кибератак в 2023—2024 годах может приблизиться к 1 трлн руб., если ситуация не изменится. В России до конца года планируют принять закон об оборотных штрафах для компаний в случае утечек.