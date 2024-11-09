Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России зафиксирована утечка 10 млн записей в октябре, с начала года — 600 млн

Роскомнадзор знает, что в октябре в интернете распространялись данные о россиянах из 13 баз. Они содержат больше 9,7 млн записей. С начала года зафиксировано 110 утекших баз, в которых содержится больше 600 млн записей.

Источник: Freepik

По состоянию на февраль было зафиксировано 19 утечек, в интернет попали 510 млн записей. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщал, что 500 млн записей в 2024 году оказались в интернете в результате одного инцидента.

В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек баз данных. В них содержалось около 300 млн записей о россиянах. В 2022 году — 140 баз данных и 600 млн записей.

По оценке Сбербанка, в результате утечек в интернете оказались данные 90% взрослого населения России. Банк прогнозирует, что ущерб российской экономики от кибератак в 2023—2024 годах может приблизиться к 1 трлн руб., если ситуация не изменится. В России до конца года планируют принять закон об оборотных штрафах для компаний в случае утечек.

Интернет