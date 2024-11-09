Довели дочь до смерти: двухлетняя девочка умирала от истощения на глазах родителей, которым не было дела до ребенка

По версии следствия, обвиняемые — мужчина и женщина, которые жили с малышкой, регулярно применяли к ней насилие, лишали еды и питья. Все это продолжалось на протяжении долгих месяцев. Девочка худела, слабела и вскоре оказалась настолько истощенной, что не могла самостоятельно ходить. В конечном итоге ее тело просто не выдержало — ребенок умер от сильнейшего истощения.