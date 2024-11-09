Довели дочь до смерти: двухлетняя девочка умирала от истощения на глазах родителей, которым не было дела до ребенка

В Комсомольске вскрылась шокирующая история — родители довели свою двухлетнюю дочь до смерти. Семейная пара систематически лишала ребенка еды и воды. Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства и истязаний. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
История о том, как мать и отец превратились в истязателей, на первый взгляд кажется невероятной, но следственные органы устанавливают картину происходившего с неумолимой ясностью.
По версии следствия, обвиняемые — мужчина и женщина, которые жили с малышкой, регулярно применяли к ней насилие, лишали еды и питья. Все это продолжалось на протяжении долгих месяцев. Девочка худела, слабела и вскоре оказалась настолько истощенной, что не могла самостоятельно ходить. В конечном итоге ее тело просто не выдержало — ребенок умер от сильнейшего истощения.
«Как можно спокойно смотреть на мучения собственного ребенка, слышать ее плач и игнорировать?», — возмущаются комментаторы.
По неподтвержденной информации, тревогу подняли близкие семьи. Они случайно нашли тело ребенка и сразу вызвали полицию. В последние дни девочка весила меньше 10 килограммов. Она едва могла передвигаться. Ребенок не реагировал и уже не мог плакать. Родители равнодушно наблюдали, как она умирает.
На допросе родители пытались оправдаться, рассказывая, что девочка якобы болела, а смерть наступила вследствие длительной болезни. Однако они запутались в своих показаниях, а судмедэкспертиза показала очевидное — причиной смерти стало сильнейшее истощение.
Сотрудники Следственного комитета установили, что отец и мать девочки не состояли на профилактическом учете, один из них был трудоустроен, но официально нигде не числился. Оба жили на случайные заработки.
Сразу после открытия уголовного дела главой Следственного комитета России было поручено провести тщательное расследование. И.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области получил указание предоставить полный доклад по делу и раскрытым обстоятельствам. Обвиняемые заключены под стражу и ожидают суда.