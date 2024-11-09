Бухгалтер в Хабаровске присвоила миллионы рублей

В Хабаровске готовятся к судебному разбирательству по делу о хищении средств в одной из коммерческих компаний. Обвинения предъявлены бывшему главному бухгалтеру, которому вменяется присвоение крупной суммы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«С июня 2022 года по ноябрь 2023 года бухгалтер систематически переводила себе средства под видом начислений заработной платы и других выплат. За этот период компания лишилась более 2,7 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.