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Бухгалтер в Хабаровске присвоила миллионы рублей

Женщина переводила средства под видом зарплатных начислений.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске готовятся к судебному разбирательству по делу о хищении средств в одной из коммерческих компаний. Обвинения предъявлены бывшему главному бухгалтеру, которому вменяется присвоение крупной суммы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«С июня 2022 года по ноябрь 2023 года бухгалтер систематически переводила себе средства под видом начислений заработной платы и других выплат. За этот период компания лишилась более 2,7 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.