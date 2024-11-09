В Челябинской области в рамках спецмероприятия изъято 16 кг наркотиков

Напомним, с 14 по 25 октября проходил второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
«Выявлено 257 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта содержания наркопритонов. Также в областном центре возбуждено уголовное дело по фактам склонения несовершеннолетнего к немедицинскому потреблению наркотических средств», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.
Изъято более 14 килограммов синтетических наркотиков, 1,4 килограмма наркотиков каннабисной группы, 112 граммов опийной группы, 25 граммов других видов психотропных и сильнодействующих веществ.
«Так, на территории Красноармейского района задержан активный участник преступной группы, выступавший в роли оптового наркокурьера, у которого изъят почти килограмм мефедрона», — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.
Проведено свыше 1,2 тыс. проверок мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, выявлено 111 интернет-ресурсов, рекламирующих наркопотребление или предлагающих покупку запрещенных веществ. Информация направлена в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке.