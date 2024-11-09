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В Челябинской области в рамках спецмероприятия изъято 16 кг наркотиков

В Челябинской области в рамках спецмероприятия изъято почти 16 килограммов наркотических средств и сильнодействующих веществ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, с 14 по 25 октября проходил второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Выявлено 257 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта содержания наркопритонов. Также в областном центре возбуждено уголовное дело по фактам склонения несовершеннолетнего к немедицинскому потреблению наркотических средств», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.

Изъято более 14 килограммов синтетических наркотиков, 1,4 килограмма наркотиков каннабисной группы, 112 граммов опийной группы, 25 граммов других видов психотропных и сильнодействующих веществ.

«Так, на территории Красноармейского района задержан активный участник преступной группы, выступавший в роли оптового наркокурьера, у которого изъят почти килограмм мефедрона», — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.

Проведено свыше 1,2 тыс. проверок мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, выявлено 111 интернет-ресурсов, рекламирующих наркопотребление или предлагающих покупку запрещенных веществ. Информация направлена в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке.