В Челябинской области в рамках спецмероприятия изъято 16 кг наркотиков

«Выявлено 257 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта содержания наркопритонов. Также в областном центре возбуждено уголовное дело по фактам склонения несовершеннолетнего к немедицинскому потреблению наркотических средств», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.