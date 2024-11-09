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В Норильске ликвидировали пожар на складе

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Возгорание, возникшее на производственном складе в Норильске Красноярского края, ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в Норильске полностью потушили», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Склад в Норильске загорелся утром 8 ноября. Площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв. м, пострадавших нет.

МЧС
пожары