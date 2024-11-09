Летевший из Москвы Boeing 777 сел на Камчатке из-за сбоя

В публикации отмечается, что в соцсетях начала распространяться информация об аварийной посадке лайнера в аэропорту полуострова. Источник портала в оперативных службах региона заявил, что посадка была штатной. Ее причиной мог быть сбой в гидравлике.
На борту Boeing 777 находились 340 человек, никто из них не пострадал.
В октябре Smartavia уволила опытного военного пилота Олега Ряполова, по ошибке которого самолет авиакомпании получил серьезные повреждения: мужчина допустил тейлстрайк. Ранее ему уже выносили дисциплинарные взыскания. Несмотря на большой опыт и в военной, и в гражданской авиации, пилот не смог посадить самолет в благоприятных погодных условиях. Во время инцидента никто не пострадал.