Летевший из Москвы Boeing 777 сел на Камчатке из-за сбоя

В октябре Smartavia уволила опытного военного пилота Олега Ряполова, по ошибке которого самолет авиакомпании получил серьезные повреждения: мужчина допустил тейлстрайк. Ранее ему уже выносили дисциплинарные взыскания. Несмотря на большой опыт и в военной, и в гражданской авиации, пилот не смог посадить самолет в благоприятных погодных условиях. Во время инцидента никто не пострадал.