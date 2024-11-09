Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-главе Внешпромбанка Маркус

По данным следствия, Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, и ее брат, бывший совладелец банка Георгий Беджамов, в апреле 2009 года создали в целях хищения средств кредитной организации преступную группу, в состав которой вошли вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. С апреля 2009 по декабрь 2015 года, считает следствие, средства банка (в общей сложности 156 млрд рублей) были присвоены путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома. В мае 2017 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ларису Маркус к 9 годам лишения свободы (позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года), ее заместителя Екатерину Глушакову — к 4 годам.