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Омич погиб во время пожара в частном секторе

Пожар произошёл ночью 9 ноября.

Источник: МЧС РФ

Человек погиб во время пожара на улице Ремесленной в Омске 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.

Сообщение о возгорании спасатели получили около трёх часов ночи. На место выехали 28 человек личного состава и семь единиц техники. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки в частном секторе. Одному человеку не удалось спастись, его нашли пожарные в горевшем доме. Всего пожар охватил 195 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

Всего за сутки МЧС России по Омской области отреагировали на два пожара. Второй случился в селе Большой Атмас в Челакском районе. Там специалисты ликвидировали пожар на свалке у заброшенного здания.

пожары
МЧС