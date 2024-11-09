Омич погиб во время пожара в частном секторе

Сообщение о возгорании спасатели получили около трёх часов ночи. На место выехали 28 человек личного состава и семь единиц техники. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки в частном секторе. Одному человеку не удалось спастись, его нашли пожарные в горевшем доме. Всего пожар охватил 195 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.