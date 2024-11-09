К астанчанам с призывом обратились борцы с терроризмом

«Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения».