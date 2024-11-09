В столице Башкирии косметолог без лицензии изуродовала лицо клиентке

Женщина пришла в косметологию, чтобы провести мезотерапию — внутрикожное введение препаратов с помощью уколов для улучшения чистоты лица. Но процедуру делала не сама специалист, а ее помощница, у которой, как потом выяснилось, нет медицинского образования. На следующее утро у Светланы поднялась температура, а в местах инъекций появилась сильная боль. Косметолог отметила, что это — «вариант нормы». Клиентка подождала еще немного, но воспаление само собой не прошло. Тогда Сахибгареева посоветовала лечиться народными средствами, но и это не помогло. Когда уже никакие методы не действовали, горе-косметологиня вколола пациентке антидоты. Но у несчастной женщины начался отек. Когда дама обратилась к нормальным врачам, они ужаснулись и признались, что пациентка могла умереть от сепсиса, так как у нее уже начался некроз тканей. Восстановиться до конца уфимка уже не сможет, а уродливые рубцы останутся на лице навсегда.