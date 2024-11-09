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В столице Башкирии косметолог без лицензии изуродовала лицо клиентке

Она едва не умерла от некроза.

Жительница столицы Башкирии Светлана Гутова добивается наказания для работницы косметологического кабинета Лианы Сахибгареевой, которая изуродовала ее лицо, шею и область декольте.

Клиентка чуть не погибла от некроза тканей, а на ее лице теперь остались неизгладимые шрамы. Кроме того, выяснилось, что у мастера не было лицензии на медицинские услуги.

Женщина пришла в косметологию, чтобы провести мезотерапию — внутрикожное введение препаратов с помощью уколов для улучшения чистоты лица. Но процедуру делала не сама специалист, а ее помощница, у которой, как потом выяснилось, нет медицинского образования. На следующее утро у Светланы поднялась температура, а в местах инъекций появилась сильная боль. Косметолог отметила, что это — «вариант нормы». Клиентка подождала еще немного, но воспаление само собой не прошло. Тогда Сахибгареева посоветовала лечиться народными средствами, но и это не помогло. Когда уже никакие методы не действовали, горе-косметологиня вколола пациентке антидоты. Но у несчастной женщины начался отек. Когда дама обратилась к нормальным врачам, они ужаснулись и признались, что пациентка могла умереть от сепсиса, так как у нее уже начался некроз тканей. Восстановиться до конца уфимка уже не сможет, а уродливые рубцы останутся на лице навсегда.

Изуродованная женщина решила добиться справедливости и обратилась в Советский суд Уфы. Выяснилось, что разрешения на медицинскую деятельность у Сахибгареевой не было, так же, как и регистрационного удостоверения на препарат. Клиентка выиграла дело — суд постановил взыскать с самозванки два млн рублей. Кроме того, самодеятельная врачиха станет фигуранткой уголовного дела — ее привлекут к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

медицина