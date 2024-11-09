Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай

В четверг посольство России в Японии сообщило, что в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда российских граждан из страны при условии прямого обращения к американскому владельцу лайнера — компании Royal Caribbean. Вся необходимая информация, включая контактные данные ответственного лица в иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту соотечественников, включая представителя компании CruClub.