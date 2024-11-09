Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай

Ранее сотрудник отдела продвижения бизнеса пассажирских судов департамента порта мэрии Иокогама сообщил РИА Новости, что Круизный лайнер Spectrum of the Seas, застрявший в порту Иокогамы из-за поломки, покинул гавань в 11 часов утра в пятницу. По его словам, судно направляется в следующий по плану порт — Шанхай.
«Обращения были. Но только не от пассажиров идущего из Японии лайнера, а со стороны тех, кто прибыл сюда из России и имеет билеты на круиз из Шанхая. В основном наших соотечественников, помимо чисто бытовых, волновали визовые вопросы. Проработали их с миграционными властями Шанхая», — сказал Лукьянцев.
Он отметил, что «на сей счёт в Китае имеется отработанный алгоритм».
«Такие случаи происходят. Пусть не каждый день, конечно, но все же прецедентов достаточно. Все это решается с местными компетентными органами и туроператорами. С ними сотрудники Генконсульства находятся в постоянном контакте. Очень большую помощь оказывают коллеги из Канцелярии иностранных дел Шанхая», — подчеркнул генконсул.
Круизный лайнер ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году.
В четверг посольство России в Японии сообщило, что в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда российских граждан из страны при условии прямого обращения к американскому владельцу лайнера — компании Royal Caribbean. Вся необходимая информация, включая контактные данные ответственного лица в иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту соотечественников, включая представителя компании CruClub.