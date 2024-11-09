МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями

Кроме того, в ведомстве отметили, что купить пожарный извещатель может каждый в магазине или на маркетплейсе, а его цена зависит от характеристик. Так, например, дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем стоит дороже, но возможностей у него больше: при задымлении он отправляет оповещение на мобильные телефоны сразу нескольким абонентам и в пожарную охрану.