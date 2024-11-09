Женщина погибла на пожаре в Куйтуне из-за непотушенной сигареты

Страшный пожар, унесший жизнь человека произошел 9 ноября 2024 на улице Фрунзе в Куйтуне. Пламя охватило жилой дом. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— Во время разведки спасатели нашли погибшую 52-летнюю женщину. По предварительной информации, огонь разбушевался из-за неосторожности при курении, — рассказали в ведомстве.
Пламя охватило жилой дом. ГУ МЧС по Иркутской области.
С пламенем на площади 20 квадратных метров боролись шесть специалистов и две единицы техники.
МЧС напоминают, что необходимо убедиться в том, что сигарета потухла, также в доме лучше установить пожарный извещатель. Это поможет избежать трагических последствий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что корова напала на двухлетнюю девочку в Боханском районе. Хозяин животного выплатит моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.