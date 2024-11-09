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В Челябинской области при пожаре эвакуировались 80 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Возгорание возникло в здании оздоровительного комплекса в Челябинской области, порядка 80 человек, в том числе 10 детей, самостоятельно эвакуировались из здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«В ночное время в Красноармейском районе Челябинской области произошло возгорание в здании оздоровительного комплекса. Самостоятельно, до прибытия огнеборцев, эвакуировались 80 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России по региону. На месте ЧП были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства сотового телефона.

МЧС
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