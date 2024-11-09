В Челябинской области при пожаре эвакуировались 80 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Возгорание возникло в здании оздоровительного комплекса в Челябинской области, порядка 80 человек, в том числе 10 детей, самостоятельно эвакуировались из здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.