В Челябинской области при пожаре эвакуировались 80 человек

«В ночное время в Красноармейском районе Челябинской области произошло возгорание в здании оздоровительного комплекса. Самостоятельно, до прибытия огнеборцев, эвакуировались 80 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России по региону. На месте ЧП были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства сотового телефона.